Текст длиной 73728 символов закрдирован с помошью алфавита содержащего 128 символов. сколько килобайт занимает этот текст

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Текст длиной 73728 символов закрдирован с помошью алфавита содержащего 128 символов. сколько килобайт занимает этот текст
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Укпрртмаатнпауарол крвяпр
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