Решение уровнения 138+x+57=218

Математика
Решение уровнения 138+x+57=218
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
138+х+57 = 218; 195+х = 218; х = 218 -195 ; х = 23; Ответ : 23.
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