Точки А(4 5) и С(-2 -1) являются противоположными вершинами квадрата АВСD.Найдите корд??наты остальных вершин и координаты точки, которая делит сторону ВС пополам. Побыстрей пожалуйста.
Алгебра
Точки А(4 5) и С(-2 -1) являются противоположными вершинами квадрата АВСD.Найдите корд??наты остальных вершин и координаты точки, которая делит сторону ВС пополам. Побыстрей пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B (4; -1) и D (-2; 5) и точка, делющий сторону B и C (назовем его Е) (2; -2) 2 случай: B (-2; 5) и D (4; -1) и делющая точка Е (1; -1) Должно быть так.
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