Выполните умножение: 1) 9 3/7 х 5/22 2) 6 3/8 х 16/17 3) 19 1/2 х 1 5/9 4) 2 8/11 х 5 2/15 5) 2 2/3 х 1 1/24 х 5 2/5
Математика
Выполните умножение: 1) 9 3/7 х 5/22 2) 6 3/8 х 16/17 3) 19 1/2 х 1 5/9 4) 2 8/11 х 5 2/15 5) 2 2/3 х 1 1/24 х 5 2/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 3/7 × 5/22 = 66/7 × 5/22 = 3/7 × 5 = 15/7 ; 2) 6 3/8 × 16/17 = 51/8 × 16/17 = 3 × 2 = 6 ; 3) 19 1/2 × 1 5/9 = 39/2 × 14/9 = 13 × 7/3 = 91/3 ; 4) 2 8/11 × 5 2/15 = 30/11 × 77/15 = 2 × 7 = 14 ; 5) 2 2/3 × 1 1/24 × 5 2/5 = 8/3 × 25/24 × 27/5 = 5/3 × 9 = 5 × 3 = 15
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