Будь ласка допоможіть іменник у 3 відміні
Українська мова
Будь ласка допоможіть іменник у 3 відміні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мати,ніч сіль кров,тінь.
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