написати 6 фразеологізмів із назвами тварин і пояснити їх
Українська мова
написати 6 фразеологізмів із назвами тварин і пояснити їх
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тягнути кота за хвіст - нудно, повільно говорити.Як очманіла кішка - в нестямі, безглуздо (бігати, метатися і т.п.).Телячий захват - безглуздий, безпричинний (захват).Телячі ніжності - надмірні або недоречні (ніжності).Як лунь сивий (білий) - абсолютно, зовсім (сивий, білий).
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