Как вы думаете почему этот раздел получил такое название Пролетая над снами?
Литература
Как вы думаете почему этот раздел получил такое название Пролетая над снами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну скорее всего потому что сны волшебны,но конечно не все. Пролетев сны мы можем увидеть волшебство или чувства кого-либо.
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