Віра Науменко писала: “Хто у світі знає Україну – той любить Тараса Шевченка, хто любить Тараса Шевченка – той знає Україну”. У формі висловлювання доведіть або спростуйте цей вислів

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Я вважаю що вона мала на увазі що Т.Ш він українець,бо він її шанував ,це його батьківщина,писав багато творів про нашу славну Україну ,малював всякі дивовижні картини в пошану України а якщо ви знаєте країну Україну або взагалі ви живете в нії то ви неодмінно повинні знати ТШ бо його вивчають у школах та в різних закладах Ураїни та вчать його дивовижні вірші