Помогите с вопросами к барышне - крестьянке 1. Каковы мысли Пушкина о прочных чувствах и легкомысленных поступках? 2. Этапы развития сюжета 3. Докажите что антитеза в повести воплощает авторскую иронию Помогите пожалуйста, дам ...

Литература
Помогите с вопросами к барышне - крестьянке 1. Каковы мысли Пушкина о прочных чувствах и легкомысленных поступках? 2. Этапы развития сюжета 3. Докажите что антитеза в повести воплощает авторскую иронию Помогите пожалуйста, дам 40 баллов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты х ааааа, не можешь ответь на изи вопросы которые даже Антон Кокоченко решит, а ты ор
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