Помогите с вопросами к барышне - крестьянке 1. Каковы мысли Пушкина о прочных чувствах и легкомысленных поступках? 2. Этапы развития сюжета 3. Докажите что антитеза в повести воплощает авторскую иронию Помогите пожалуйста, дам ...

Литература

Помогите с вопросами к барышне - крестьянке 1. Каковы мысли Пушкина о прочных чувствах и легкомысленных поступках? 2. Этапы развития сюжета 3. Докажите что антитеза в повести воплощает авторскую иронию Помогите пожалуйста, дам 40 баллов

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