Как вы думаете , можно ли сегодня , наблюдая в телескоп ,увидеть образование небесного тела? Объесните своё мнение
География
Как вы думаете , можно ли сегодня , наблюдая в телескоп ,увидеть образование небесного тела? Объесните своё мнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что нет, потому что настолько сильного ТЕЛЕСКОПА нет. Но если закрыть глаза на телескоп, то да. Так как в космосе, каждую миллисекунду происходят биллионы разных процессов.
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