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Английский язык
2,7. Спасибо.зарание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Northeast - северо-восток, northwest - северо-запад, southeast - юго-восток, southwest - юго-запад. 
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