2,7. Спасибо.зарание.
Английский язык
2,7. Спасибо.зарание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Northeast - северо-восток, northwest - северо-запад, southeast - юго-восток, southwest - юго-запад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Функция торможения заключаются в том, что: а) задерживает распространение возбуждения б) ускоряет проведение нервного импульса в) изменяет ...
Русский язык
Подбери к слову, заимствованному из старославянского языка, исконно русский сино??им. Пример: брада — борода 1. уста
Английский язык