Поморите пж написать названия частей по цифрам Срочно
Биология
Поморите пж написать названия частей по цифрам Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-цитоплазма; 2-цитоплазматическая мембрана; 3-клеточная стенка; 4-капсула; 5-жгутик; 6-ядерное вещество; 7-рибосомы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Муравьишка был в гостях в соседнем муравейнике.туда он шел пешком а обратно ехал. ??ервую половину пути он ехал на гусенице в 2 раза медленнее,чем ...
Окружающий мир
Русский язык
Составить рассказ со словами смотрит спит сидит лежит ночью вечером телевизор ка??ие телепедачи тебе нравится
Русский язык
Вставить вместо пропусков вставь подходящие по смыслу слова с разделительные ь. Девочка одежду кукле. Сегодня был сильный мороз. Тихо падают ...