Какое растение не встречается в лесах россии?берёза,липа или лиственница.помогит?? пожалуйста.
Окружающий мир
Какое растение не встречается в лесах россии?берёза,липа или лиственница.помогит?? пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиственница не встречается
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