Есть ли прямая зависимость между уровнем развития страны и её обеспеченностью ми??еральными ресурсами. ответ пояснить
География
Есть ли прямая зависимость между уровнем развития страны и её обеспеченностью ми??еральными ресурсами. ответ пояснить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,так как высокая обеспеченность минеральными ресурсами хозяйства той или иной страны или их дефицит в конечном счете не являются фактором, определяющим уровень социально-экономического развития. Во многих странах наблюдаются существенные разрывы между уровнем развития производительных сил и обеспеченностью материально-сырьевыми ресурсами (например, в Японии и России).
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