Построить график функции x=2+4t. Определить начальную координату и скорость тела

Физика
Построить график функции x=2+4t. Определить начальную координату и скорость тела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построим график прямой линии Надо 2 точки t=0 X=2     X=0  t=0,5 c по этим • строим график Хо=2 м V=(2-0)/t   V=2/0.5=4 м/с что хорошо видно из функции
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