Помогите пожалуйста! Химия 11-класс
Химия
Помогите пожалуйста! Химия 11-класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови,вот так я сделала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Есть ли прямая зависимость между уровнем развития страны и её обеспеченностью ми??еральными ресурсами. ответ пояснить
Українська мова
Тема : способи творення дієслів завдання: Визначне спосіб творення дієслів 1 розкаже 2 подвоїш 3 приховувати 4 товстієш 5 браталися ...
Математика
После того, как из бака выкачали 10 л воды, затем 1/2 оставшейся воды и ещё 10 л, бочка оказалось заполненной на 1/3. Сколько литров воды было в бо...