Составить рассказ со словами смотрит спит сидит лежит ночью вечером телевизор ка??ие телепедачи тебе нравится

Гость: Гость:

Я вечером сижу на кровати и смотрю по телевизору новости.И вдруг мама зовёт меня и говорит:"дочь,пора идти спать!" Я пошла,легла в кровать и стала засыпать.Ночью мне приснился кошмар и поэтому я проснулась и долго не могла заснуть,но через 30 минут я уснула.