Составить рассказ со словами смотрит спит сидит лежит ночью вечером телевизор ка??ие телепедачи тебе нравится

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Составить рассказ со словами смотрит спит сидит лежит ночью вечером телевизор ка??ие телепедачи тебе нравится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вечером сижу на кровати и смотрю по телевизору новости.И вдруг мама зовёт меня и говорит:"дочь,пора идти спать!" Я пошла,легла в кровать и стала засыпать.Ночью мне приснился кошмар и поэтому я проснулась и долго не могла заснуть,но через 30 минут я уснула.
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