Составить рассказ со словами смотрит спит сидит лежит ночью вечером телевизор ка??ие телепедачи тебе нравится
Русский язык
Составить рассказ со словами смотрит спит сидит лежит ночью вечером телевизор ка??ие телепедачи тебе нравится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вечером сижу на кровати и смотрю по телевизору новости.И вдруг мама зовёт меня и говорит:"дочь,пора идти спать!" Я пошла,легла в кровать и стала засыпать.Ночью мне приснился кошмар и поэтому я проснулась и долго не могла заснуть,но через 30 минут я уснула.
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