Выразить в метрах 2,4 км 60 км 12дм

Физика
Выразить в метрах 2,4 км 60 км 12дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4 км = 2400 м      60 км = 60000 м       12 дм = 1,2 м
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