Вставить вместо пропусков вставь подходящие по смыслу слова с разделительные ь. Девочка одежду кукле. Сегодня был сильный мороз. Тихо падают снега. Заранее спасибо!!!!

Русский язык
Вставить вместо пропусков вставь подходящие по смыслу слова с разделительные ь. Девочка одежду кукле. Сегодня был сильный мороз. Тихо падают снега. Заранее спасибо!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купила на улице на севере
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