Вставить вместо пропусков вставь подходящие по смыслу слова с разделительные ь. Девочка одежду кукле. Сегодня был сильный мороз. Тихо падают снега. Заранее спасибо!!!!

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Вставить вместо пропусков вставь подходящие по смыслу слова с разделительные ь. Девочка одежду кукле. Сегодня был сильный мороз. Тихо падают снега. Заранее спасибо!!!!

Автор: Гость