Помогите прошу!❤ в подарок 35 баллов

Английский язык
Помогите прошу!❤ в подарок 35 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Dad doesn't use the Internet at work. 3. My friend I don't meet at the cinema. 4. My cousin doesn't live in London. 5. My sister doesn't sleep a lot. 6. I don't like swimming.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Поморите пж написать названия частей по цифрам Срочно
Ответить
Другие предметы
Муравьишка был в гостях в соседнем муравейнике.туда он шел пешком а обратно ехал. ??ервую половину пути он ехал на гусенице в 2 раза медленнее,чем ...
Ответить
Окружающий мир
Какое растение не встречается в лесах россии?берёза,липа или лиственница.помогит?? пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Составить рассказ со словами смотрит спит сидит лежит ночью вечером телевизор ка??ие телепедачи тебе нравится
Ответить
Русский язык
Вставить вместо пропусков вставь подходящие по смыслу слова с разделительные ь. Девочка одежду кукле. Сегодня был сильный мороз. Тихо падают ...
Ответить