Помогите пожалуйста составить 3-4 вопроса к рассказу недоросль
Литература
Помогите пожалуйста составить 3-4 вопроса к рассказу недоросль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На ком была женала Г-ж Простакова? 2. Как звали учителя? 3. Кто написал Недоросль? 4. Кто хотел жениться на Софий? 5. В кого была влюблина София
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