Функция торможения заключаются в том, что: а) задерживает распространение возбуждения б) ускоряет проведение нервного импульса в) изменяет направление импульса

Биология

Функция торможения заключаются в том, что: а) задерживает распространение возбуждения б) ускоряет проведение нервного импульса в) изменяет направление импульса

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