Функция торможения заключаются в том, что: а) задерживает распространение возбуждения б) ускоряет проведение нервного импульса в) изменяет направление импульса
Биология
Функция торможения заключаются в том, что: а) задерживает распространение возбуждения б) ускоряет проведение нервного импульса в) изменяет направление импульса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) задерживает распространение возбуждения
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