Подбери к слову, заимствованному из старославянского языка, исконно русский сино??им. Пример: брада — борода 1. уста
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Подбери к слову, заимствованному из старославянского языка, исконно русский сино??им. Пример: брада — борода 1. уста
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Перст-кольцо.................
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