Подберите синонимы к слову беспомощный

Гость: Гость:

Беззащитный; маменькин сынок, неискусный, как ребенок, неумелый, шагу ступить не умеет, неспособный, безграмотный, несамостоятельный, бессильный, неквалифицированный, как ребенок малый, шагу ступить не может, бездарный, слабый, как без рук, неграмотный, на помочах ходит, жалкий, растерянный, хуже малого ребенка