Пожалуйста даю 14 баллов обозначить части(приставка, суфикс, корень, окончание) в ??лове зачехлили

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Пожалуйста даю 14 баллов обозначить части(приставка, суфикс, корень, окончание) в ??лове зачехлили
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Гость:
Приставка за суффикс и, л корень чехл окончание и
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