Один із множників дорівнює 26. Як зміниться добуток, якщо інший множник збільшити на 3?
Математика
Один із множників дорівнює 26. Як зміниться добуток, якщо інший множник збільшити на 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 4 збільшиться подумай і все зрозумієш
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