Один із множників дорівнює 26. Як зміниться добуток, якщо інший множник збільшити на 3?

Математика
Один із множників дорівнює 26. Як зміниться добуток, якщо інший множник збільшити на 3?
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Гость:
На 4 збільшиться подумай і все зрозумієш
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