Русский язык 2 класс изложение на тему хобби Как пишется изложение
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Русский язык 2 класс изложение на тему хобби Как пишется изложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изложение пишется так: тебе читают текст и ты то, что запомнил пишешь. Главное- написать основную мысль
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