«Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей». НУЖНО ХОРОШЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СРОЧНО*ЗАРАНЕЕ СПАСИБО*

Гость: Гость:

Добро создает или воссоздает что-то живое, даря ему жизнь, поддерживая ее на протяжении всего времени. Зло же забирает эту жизнь, бьет по его слабостям, создает мучения. Но смерть нельзя назвать злом, ведь умирая, кто-то переходит в другой мир, где опять проживет новую историю. Но смерть нельзя и назвать добром, так как он уходит из этого мира, принося неприязнь другим