Решение в столбик. Спасибо. 400060÷800=
Математика
Решение в столбик. Спасибо. 400060÷800=
Ответ(ы):
Гость:
Извиняюсь за качество почерка) В пэинте , просто , рука не набита)
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