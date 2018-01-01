В одном фермерском хозяйстве собрали 1т 600кг яблок,что на 1ц 50кг меньше ,чем во втор??м хозяйстве,а в третьем в 2 раза больше,чем в первом.на сколько килограммов яблок больше собрали в третьем хозяйстве чем во втором? ПРАВИЛ...

Математика

В одном фермерском хозяйстве собрали 1т 600кг яблок,что на 1ц 50кг меньше ,чем во втор??м хозяйстве,а в третьем в 2 раза больше,чем в первом.на сколько килограммов яблок больше собрали в третьем хозяйстве чем во втором? ПРАВИЛЬНО ЛИ Я НАРИСОВАЛА СХЕМУ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ И НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШЕНИЕ!!!ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО!!!

Автор: Гость