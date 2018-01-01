В одном фермерском хозяйстве собрали 1т 600кг яблок,что на 1ц 50кг меньше ,чем во втор??м хозяйстве,а в третьем в 2 раза больше,чем в первом.на сколько килограммов яблок больше собрали в третьем хозяйстве чем во втором? ПРАВИЛ...
Математика
В одном фермерском хозяйстве собрали 1т 600кг яблок,что на 1ц 50кг меньше ,чем во втор??м хозяйстве,а в третьем в 2 раза больше,чем в первом.на сколько килограммов яблок больше собрали в третьем хозяйстве чем во втором? ПРАВИЛЬНО ЛИ Я НАРИСОВАЛА СХЕМУ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ И НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШЕНИЕ!!!ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)1т.600кг.-1ц.50кг=1600кг. - 150кг.=1450(кг)-во 2 хозяйстве. 2)1т.600кг*2=3600(кг)-в 3 хозяйстве. 3)3600кг.-1450кг.=2150(кг)-больше. Ответ : на 2150кг. больше
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