Найти наибольшее значение функции; Найти точки экстремума f(x)=x^3-x^2-x+2 [-1; 1(1/2) ]
Алгебра
Найти наибольшее значение функции; Найти точки экстремума f(x)=x^3-x^2-x+2 [-1; 1(1/2) ]
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