Реши неравенства. а ) х : 3 lt; 3 , б ) 5 * х lt; 30 , в ) 25 - х gt; 20 .
Математика
Реши неравенства. а ) х : 3 lt; 3 , б ) 5 * х lt; 30 , в ) 25 - х gt; 20 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)х : 3<3 х<3*3 х<9 (-бесконечность ;9) б)5*х<30 х<30:5 х<6 (-бесконечность ;6) в)25-х>20 -х>20-25 -х>-5 х<5 (-бесконечность ;5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
ЛЮЮДИ!!!!!!!СРОООЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ!!!!!ПО МУЗЫКЕ :Что общего в операх "Иван Сусанин", и "Князь Игорь"????
Литература
Математика