Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном делимом одинаковое , а потом те, в которых в частном цифр меньше , чем в делимом . 5624:4 ,3228:4 .1506:6 .5484:3 .4224:6 .6768:8 .534136:4 .47550:5 .99944:8 .

Математика

Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном делимом одинаковое , а потом те, в которых в частном цифр меньше , чем в делимом . 5624:4 ,3228:4 .1506:6 .5484:3 .4224:6 .6768:8 .534136:4 .47550:5 .99944:8 .

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