Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном делимом одинаковое , а потом те, в которых в частном цифр меньше , чем в делимом . 5624:4 ,3228:4 .1506:6 .5484:3 .4224:6 .6768:8 .534136:4 .47550:5 .99944:8 .
Математика
Реши сначала те примеры , в которых количество цифр в частном делимом одинаковое , а потом те, в которых в частном цифр меньше , чем в делимом . 5624:4 ,3228:4 .1506:6 .5484:3 .4224:6 .6768:8 .534136:4 .47550:5 .99944:8 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5484:3=1828; 534136:4=133534; 99944:8=12493; 3228:4=807; 1506:6=251; 4224:6=704; 6768:8=846; 47550:5=9510. Чтобы в частном и делимом было одинаковое число знаков, делитель должен быть меньше первой цифры делимого.
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