Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130 кг, первый 72 кг. ??колько кг мёда собрал второй нечеловечески Какие данные в условии будут лишними если поставить вопрос сколько кг мёда собрал третий пчел...

Математика

Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130 кг, первый 72 кг. ??колько кг мёда собрал второй нечеловечески Какие данные в условии будут лишними если поставить вопрос сколько кг мёда собрал третий пчеловод Помогите нужно срочно

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