Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130 кг, первый 72 кг. ??колько кг мёда собрал второй нечеловечески Какие данные в условии будут лишними если поставить вопрос сколько кг мёда собрал третий пчел...

Математика
Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130 кг, первый 72 кг. ??колько кг мёда собрал второй нечеловечески Какие данные в условии будут лишними если поставить вопрос сколько кг мёда собрал третий пчеловод Помогите нужно срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130 - 72 = 58(кг)-собрал второй лишним будет сколько кг собрал первый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кавун важить 4 кг и ще півкавуна, скільки важить кавун?
Ответить
Английский язык
Read the story filling in the prepositions and write what Rosie's hobby is.
Ответить
Математика
А) Машинистка набирает 25 страниц текст в час. Сколько страниц наберет машинистка за 6 часов непрерывной работе? б ) С конвейера каждую минуту сх...
Ответить
Алгебра
Значение какого из выражений является числом рациональным? корень 1) 13 * корень 11 2) (корень 10- корень 7 ) * ( корень 10+ корень 7) 3) корень20 ...
Ответить
Математика
0,8•(x-3)+0,3•x=3,28
Ответить