А) Машинистка набирает 25 страниц текст в час. Сколько страниц наберет машинистка за 6 часов непрерывной работе? б ) С конвейера каждую минуту сходит 38 коробок конфет. Сколько времени должен работать конвейер, чтобы упаковать...
Математика
А) Машинистка набирает 25 страниц текст в час. Сколько страниц наберет машинистка за 6 часов непрерывной работе? б ) С конвейера каждую минуту сходит 38 коробок конфет. Сколько времени должен работать конвейер, чтобы упаковать 6840 коробок? в ) За 12 часов с печатного станка сходит 18000 листов. Вычисли производительность станка за час; за минуту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверно надо 25*6?и узнаем за 6 ч
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