А) Машинистка набирает 25 страниц текст в час. Сколько страниц наберет машинистка за 6 часов непрерывной работе? б ) С конвейера каждую минуту сходит 38 коробок конфет. Сколько времени должен работать конвейер, чтобы упаковать...

Математика

А) Машинистка набирает 25 страниц текст в час. Сколько страниц наберет машинистка за 6 часов непрерывной работе? б ) С конвейера каждую минуту сходит 38 коробок конфет. Сколько времени должен работать конвейер, чтобы упаковать 6840 коробок? в ) За 12 часов с печатного станка сходит 18000 листов. Вычисли производительность станка за час; за минуту.

Автор: Гость