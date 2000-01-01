Данные о продукции предприятия (тыс. руб.) за январь отчетного года Валовая продукция 20 000 Выработано полуфабрикатов — всего 7000 Из них: реализовано на сторону 1000 переработано в своем производстве 5000 Остаток п...

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Данные о продукции предприятия (тыс. руб.) за январь отчетного года Валовая продукция 20 000 Выработано полуфабрикатов — всего 7000 Из них: реализовано на сторону 1000 переработано в своем производстве 5000 Остаток полуфабрикатов на начало января 500 Остатки незавершенного производства: на начало января 3500 на конец января 3000 Определить валовой оборот, товарную продукцию и реализованную продукцию.

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