Выполни действие и проверь 2:7 ; 5:8; 7:9
Математика
Выполни действие и проверь 2:7 ; 5:8; 7:9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2:7= 2\7;Проверка: 7: 2\7=2 5:8=5\8;Проверка: 5:5\8= 8 7:9=7\9;Проверка: 9:7\9=7
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