. Какая ситуация регулируется нормами административного права? 1) супруги Б. раст??ргли брак в органах загса, не обращаясь в суд 2) гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с комитетом по образованию дого...
Обществознание
. Какая ситуация регулируется нормами административного права? 1) супруги Б. раст??ргли брак в органах загса, не обращаясь в суд 2) гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с комитетом по образованию договора недействительным 3) сотрудники полиции составили протокол по факту нарушения гражданином В. правил охоты 4) суд восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен администрацией предприятия
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Гость:
Сотрудники полиции составили протокол по факту нарушения гражданином правил охоты
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