Сумма двух идущих подряд числа равна 21 чему равно их произведение

Математика
Сумма двух идущих подряд числа равна 21 чему равно их произведение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+11 в сумме дают 21=>10*11=110
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