,,Всі дороги ведуть до Риму" значення фразеологізму

Гость: Гость:

То есть,наверное,куда не повернёшь ,окажешься в в какой-нибудь римской провинции,потому что римляне завоевал оргомное количесво городов и стран,их легионы были даже на территории Алтая,Украины,России!Этих римлян было пруд пруди,как мух=D .