,,Всі дороги ведуть до Риму" значення фразеологізму
История
,,Всі дороги ведуть до Риму" значення фразеологізму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть,наверное,куда не повернёшь ,окажешься в в какой-нибудь римской провинции,потому что римляне завоевал оргомное количесво городов и стран,их легионы были даже на территории Алтая,Украины,России!Этих римлян было пруд пруди,как мух=D .
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