,,Всі дороги ведуть до Риму" значення фразеологізму

История
,,Всі дороги ведуть до Риму" значення фразеологізму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть,наверное,куда не повернёшь ,окажешься в в какой-нибудь римской провинции,потому что римляне завоевал оргомное количесво городов и стран,их легионы были даже на территории Алтая,Украины,России!Этих римлян было пруд пруди,как мух=D .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из пункта А выехал велосипедист ,а через 45 мин после этого в том же направлении выехал грузовик ,догнавший велосипедиста на расстоянии 15 км от пу...
Ответить
Биология
Что является продуктами жизнедеятельности живых организмов? 1. Мочевина 2. Вода 3. Аммиак 4. Угл. Газ Правильных ответов может быть неско...
Ответить
Математика
Сумма двух идущих подряд числа равна 21 чему равно их произведение
Ответить
Математика
Выполни действие и проверь 2:7 ; 5:8; 7:9
Ответить
Обществознание
. Какая ситуация регулируется нормами административного права? 1) супруги Б. раст??ргли брак в органах загса, не обращаясь в суд 2) гражданин А...
Ответить