Значение какого из выражений является числом рациональным? корень 1) 13 * корень 11 2) (корень 10- корень 7 ) * ( корень 10+ корень 7) 3) корень20 / корень 30 4 ) корень 8 + 3 корень 2
Алгебра
Значение какого из выражений является числом рациональным? корень 1) 13 * корень 11 2) (корень 10- корень 7 ) * ( корень 10+ корень 7) 3) корень20 / корень 30 4 ) корень 8 + 3 корень 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) (√10-√7)*(√10+√7)=√10²-√7²=10-7=3 число рациональное
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