0,8•(x-3)+0,3•x=3,28
Математика
0,8•(x-3)+0,3•x=3,28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8*(х-3)+0,3*х=3,28 0,8х-2,4+0,3х=3,28 0,8х+0,3х=3,28+2,4 1,1х=5,68 х=5,68:1,1 х=5,16 0,8*(5,16-3)+0,3*5,16=3,28 0,8*2,16+1,548=3,28 1,728+1,548=3,28 3.28=3,28
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