Кавун важить 4 кг и ще півкавуна, скільки важить кавун?
Математика
Кавун важить 4 кг и ще півкавуна, скільки важить кавун?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+(4:2) =4+2=6 Значит керпич весит 6 килограммов
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