Кавун важить 4 кг и ще півкавуна, скільки важить кавун?

Математика
Кавун важить 4 кг и ще півкавуна, скільки важить кавун?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+(4:2) =4+2=6 Значит керпич весит 6 килограммов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read the story filling in the prepositions and write what Rosie's hobby is.
Ответить
Математика
А) Машинистка набирает 25 страниц текст в час. Сколько страниц наберет машинистка за 6 часов непрерывной работе? б ) С конвейера каждую минуту сх...
Ответить
Алгебра
Значение какого из выражений является числом рациональным? корень 1) 13 * корень 11 2) (корень 10- корень 7 ) * ( корень 10+ корень 7) 3) корень20 ...
Ответить
Математика
0,8•(x-3)+0,3•x=3,28
Ответить
Другие предметы
Данные о продукции предприятия (тыс. руб.) за январь отчетного года Валовая продукция 20 000 Выработано полуфабрикатов — всего 7000 Из них...
Ответить