Положительные и отрицательные черты нонконформизма

Обществознание
Положительные и отрицательные черты нонконформизма
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Положительные качества: -терпимость -великодушие -сострадание -доброта -дружелюбие -доброжелательность -доверие -устремлённость -чуткость -зоркость -готовность -находчивость -подвижность -самоуверенность -самообладание -самоотверженность -ответственность -искренность -равновесие -спокойствие -простота -устремление к целесообразности -чистота намерений -расчётливость -признательность Отрицательные качества : -страх -гнев -раздражение -осуждение -нетерпимость -сомнение - уныние -обида -подозрительность -малодушие -равнодушие -зависть -месть -смущение -сожаление -шатание -самообольщение -небрежность -половинчатость -удовлетворённость -болтливость -похоть
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