Реши уравнение 124:(y-5)=31
Математика
Реши уравнение 124:(y-5)=31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y-5=124:31 Y-5=4 Y=4+5 Y=9
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