Реши уравнение х+1/2=2х-3/5+2

Математика
Реши уравнение х+1/2=2х-3/5+2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+1/2=2х-3/5+2 х+1/2=2х+1 2/5 2х-х=1/2-1 2/5 х=1/2-7/5 х=5/10-14/10 х=-9/10
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