Реши уравнение x - 3,5 = -2,1

Математика
Реши уравнение x - 3,5 = -2,1
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Ответ(ы):
Гость:
X=-2.1+3,5 x=1.4 Ответ: x равен 1.4
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