Напишите стих про зайку. мне задалипридумать...

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Напишите стих про зайку. мне задалипридумать...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зайка прыгал по лесу И давай считать раз морковка,два морковка ну а где пять? Зайка тут поразмышлял и опять считать раз морковка два морковка ну а где же пять? Тут то зайка растерялся Сразу все морковки Ам И теперь то зайка знает что морковки хам (звук хам когда кушаешь)
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