Напишите стих про зайку. мне задалипридумать...

Гость: Гость:

Зайка прыгал по лесу И давай считать раз морковка,два морковка ну а где пять? Зайка тут поразмышлял и опять считать раз морковка два морковка ну а где же пять? Тут то зайка растерялся Сразу все морковки Ам И теперь то зайка знает что морковки хам (звук хам когда кушаешь)