Составить крассворд с Вопросами и ответами за 8 класс Родина Н.А
Физика
Составить крассворд с Вопросами и ответами за 8 класс Родина Н.А
Ответ(ы):
Гость:
1)рыбак ловит в море. 2)длинный,зелёный 3)построен строителем 4)Ею шьёт портной 5)режут всё 6)Имя из сказки…в стране чудес 1)рыба2)огурец3)дом4)иголка5)ножницы6)Алиса
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