№1)Какая масса Натрий гидроксида расходуется на нейтролизацию 0,17моль хлороводор??да. №2)Какая масса нетратной кислоты расходуется на нейтролизацию25 г. Калий оксида. №3)Определить объем(нормальные условия)Оксида углерода4,к...

Химия
№1)Какая масса Натрий гидроксида расходуется на нейтролизацию 0,17моль хлороводор??да. №2)Какая масса нетратной кислоты расходуется на нейтролизацию25 г. Калий оксида. №3)Определить объем(нормальные условия)Оксида углерода4,который выделится при взаимодействии 19.6 г сульфатной кислоты с корбонатом натрия.
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Ответ(ы):
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1. Дано: ∨(HCl) = 0,17 моль m(NaOH) - ?    х г -----0,17 моль NaOH + HCl = NaCl + H2O  40 г ----- 1 моль х= m(NaOH) = 6.8 г Ответ: 6,8 г 2. Дано: m(KOH) = 25 г Найти m(HNO3) - ?  25 г ---- х г КОН + HNO3 = KNO3 + H2O 56 г ----- 63 г х=m(HNO3) = 28,125 г Ответ: 28,125 г 3. Дано: m(H2SO4) = 19.6 г Найти V(CO2)-?                      19,6 г------------------ х л Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2↑ + H2O                         98 г------------------- 22,4 л х=V(CO2) = 4.48 л Ответ: 4,48 л
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