№1)Какая масса Натрий гидроксида расходуется на нейтролизацию 0,17моль хлороводор??да. №2)Какая масса нетратной кислоты расходуется на нейтролизацию25 г. Калий оксида. №3)Определить объем(нормальные условия)Оксида углерода4,к...

Гость: Гость:

1. Дано: ∨(HCl) = 0,17 моль m(NaOH) - ? х г -----0,17 моль NaOH + HCl = NaCl + H2O 40 г ----- 1 моль х= m(NaOH) = 6.8 г Ответ: 6,8 г 2. Дано: m(KOH) = 25 г Найти m(HNO3) - ? 25 г ---- х г КОН + HNO3 = KNO3 + H2O 56 г ----- 63 г х=m(HNO3) = 28,125 г Ответ: 28,125 г 3. Дано: m(H2SO4) = 19.6 г Найти V(CO2)-? 19,6 г------------------ х л Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2↑ + H2O 98 г------------------- 22,4 л х=V(CO2) = 4.48 л Ответ: 4,48 л